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SON DAKİKA HABER: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Erdoğan-Barzani görüşmesine ilişkin açıklama: ''Olumlu sonuçları...''

SON DAKİKA HABER: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Erdoğan-Barzani görüşmesine ilişkin açıklama: ''Olumlu sonuçları...''
21.06.2023 13:17

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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile IKBY Başbakanı Mesrur Barzani görüşmesine ilişkin, "Terörle mücadelemiz aynı şekilde devam edecek. Dünkü görüşmenin olumlu sonuçları olacak" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

BAKAN GÜLER'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Erdoğan-Barzani görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Terörle mücadelemiz aynı şekilde devam edecek. Dünkü görüşmenin olumlu sonuçları olacak" dedi.

Başkan Erdoğan'ın, IKBY Başbakanı Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiğini hatırlatarak, "Bu görüşmenin terörle mücadeleye etkisi olacak mı?" sorusuna Bakan Güler, "Mutlaka olacak. İş birliğimizi geliştireceğiz, sonunda olumlu sonuçları olacak." yanıtını verdi.

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