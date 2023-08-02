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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023, 10:58 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2023, 11:08

Son Dakika Haber: İstanbul Bayrampaşa Yangında Can Pazarı! Mahsur kalanlar için saniyelerle yarış!

İstanbul Bayrampaşa'da bir iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 9 kişinin mahsur kaldığı iş merkezinde kurtarma ekipleri mahsur kalanlar için saniyelerle yarıştı. İşte can pazarının yaşandığı o anlar...

İstanbul Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Yıldırım Mahallesi Hür Sokak'taki 4 katlı bir iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çevredeki birçok ilçeden itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Söndürme çalışmaları sırasında yoğun dumandan etkilenen itfaiye erlerine ambulansta ilk müdahale yapıldı.

Bölgede yoğun duman oluşturan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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