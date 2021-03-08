SON DAKİKA: Gece yarısı Zeynep Kamil Hastanesi'nde korkutan yangın

Son dakika haberi! Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bir binasında çıkan yangın söndürülürken, hastalar başka binaya nakledildi.

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bir binasında çıkan yangın söndürülürken, hastalar başka binaya nakledildi.

Alınan bilgiye göre, Üsküdar'da bulunan hastanenin bir binasında elektrik kablolarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Hastalar başka bir binaya nakledildi.

Yangını söndüren itfaiye ekiplerinin duman tahliyesi çalışmaları sürüyor.