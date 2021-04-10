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SON DAKİKA: Gece yarısı TEM’de feci kaza! Kontrolden çıkan cip su kanalına uçtu: 1 ölü

SON DAKİKA: Gece yarısı TEM’de feci kaza! Kontrolden çıkan cip su kanalına uçtu: 1 ölü
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Son dakika haberine göre, Sakarya’nın Sapanca ilçesi TEM Otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan cip, su kanalına uçtu. Meydana gelen kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza, Sapanca ilçesi TEM Otoyolu Yanık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Coşkun Türkmen (42) idaresindeki 41 ABU 964 plakalı Isuzu marka cip, kontrolden çıkarak su kanalına uçtu. Meydana gelen kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı. Yapılan ilk müdahale sonrasında sağlık ekipleri, Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Türkmen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sapanca Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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