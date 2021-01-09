Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA: Gaziantep’te DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

SON DAKİKA: Gaziantep’te DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

SON DAKİKA: Gaziantep’te DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama
09.01.2021 15:17
Ana Sayfa 00:48
Rize'de kan donduran görüntü
Ana Sayfa 04:15
Kan donduran ifadeler!...
Ana Sayfa 00:22
Çığ faciası! 3 kişinin cansız...
Ana Sayfa 00:42
Akıncı 3. bölüm fragmanı
Ana Sayfa 01:17
Bulu 22 yıl önce ne demişti
Ana Sayfa 07:00
Babasının Akıncı'ya bıraktığı...
Ana Sayfa 11:34
Akıncı rehineleri kurtarıyor
Ana Sayfa 00:10
Akıncı'nın Komiser Cüneyt'i!...
Ana Sayfa 24:59
İşte Canan'ın örgütünün kanlı...
Ana Sayfa 00:18
MİT Tırları davasında flaş! O...
Ana Sayfa 04:14
THY'nin güvenli seyahat...
Ana Sayfa 02:07
Başkan Erdoğan'dan...

SON DAKİKA HABERİ...Gaziantep’te terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 3’ü tutuklanırken biri adli konrol şartıyla serbest bırakıldı.


Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Nurdağı İlçe Emniyet Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen istihbaratı çalışmalar neticesinde DEAŞ yapılanması ve çalışmalarına yönelik 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon 6 Ocak günü şafak vakti Nurdağı'nın Sakçagözü Mahallesi kırsalında yapılması ile birlikte isimleri gizli tutulan ve çadırda yaşadıkları öğrenilen 4 Suriye uyruklu şahıs göz altına alındı. Şahıs hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Silahlı Terör Örgütü faaliyetleri yürütme suçlarından adli tahkikat başlatıldı. Nurdağı Adliyesinde çıkarılan mahkeme sonrasında 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Haber Videoları