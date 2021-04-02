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SON DAKİKA! FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon! 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı

SON DAKİKA! FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon! 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı
02.04.2021 09:18
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Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 34 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan toplam 34 şüphelinin, Ankara merkezli 9 ilde, gözaltına alınmalarına karar verildi.
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