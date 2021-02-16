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SON DAKİKA: FETÖ'nün hücre evlerine baskın: İkisi eski binbaşı 13 firari örgüt üyesi yakalandı

SON DAKİKA: FETÖ'nün hücre evlerine baskın: İkisi eski binbaşı 13 firari örgüt üyesi yakalandı
16.02.2021 09:54
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Son dakika haberine göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonlarında ikisi eski binbaşı 13 firari örgüt üyesi yakalandı. Hücre evlerindeki aramalarda yapılanma faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 7 bin 10 dolar, 2 bin 225 avro ile 16 çeyrek, 3 yarım ve 6 tam altın ele geçirildi.


Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda ikisi eski binbaşı 13 firari şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yakın zamanda düzenlenen operasyonlarda FETÖ'nün yeniden yapılanma faaliyetlerini firari örgüt mensupları vasıtasıyla yürüttüğü bilgisi üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan bazı FETÖ üyelerinin terör örgütünün hücre evlerinde saklandığını tespit etti.


2'Sİ İHRAÇ BİNBAŞI 13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Yapılan çalışmaların ardından sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında 2 ihraç binbaşı ve 3 öğretmenin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.



PARA VE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ
Hücre evlerindeki aramalarda yapılanma faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 7 bin 10 dolar, 2 bin 225 avro ile 16 çeyrek, 3 yarım ve 6 tam altın ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere sağlık kontrollerinin ardından Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

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