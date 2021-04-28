RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması! Sputnik aşısı Mayıs'ta geliyor...

SON DAKİKA: Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması! Sputnik aşısı Mayıs'ta geliyor...
28.04.2021 18:58
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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. İstanbul'da beş kişide Hindistan varyantı görüldüğünü açıklayan Fahrettin Koca, Sputnik V aşısının ilk sevkiyatının Mayıs ayında Türkiye'ye geleceğini duyurdu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı açıklamaları şöyle:

Ülkemizde 2 aşı kullanıma girdi. 3. olarak se Sputnik aşısının acil kullanım onayı için son aşamaya gelindi ve aşı tedariki için bir anlaşma da yapıldı. Sputnik aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşmayı imzaladı. İlk sevkiyat mayısta gerçekleşecektir. Teknoloji transferi de yapılacaktır.

Haziran ayıyla birlikte Biontech aşısının teslim alınan miktarı 30 milyon dozu geçmiş olacak. Bugünkü toplantıda Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak Biontech aşısının iki doz arasında uygulanma süresinin 6-8 hafta olarak karar verilmiştir.

Diğer aşı üreticileriyle de anlaşma zemini ve erken teslimat konularında görüşmeler devam etmektedir.

Yerli gücümüz, yerli aşılarımız sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Yerli inaktif aşımız faz-2 denemelerini tamamladı.

Önümüzdeki birkaç gün içinde faz-3 denemelerinin hazırlıkları başlayacaktır. Bu, yaygın kullanım öncesi son aşamadır.

İkinci inaktif aşımız ise faz-1 aşamasına başlamış ve ilk gönüllülerin aşılanmasını tamamlamıştır.

Faz-1 çalışması devam eden bir diğer aşı adayımız olan virüs benzeri parçacık aşısı ise ilk gönüllülerinin tamamını aşılamış durumdadır.

Mayıs ayı sonunda faz-2 çalışmasına geçilmesi hedeflenmektedir. İntranazal uygulanacak aşı çalışması için ise gerekli çalışmalar sonrası faz-1 çalışmasına başlanacaktır.

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