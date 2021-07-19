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SON DAKİKA! Fahrettin Koca: 2 doz aşıda 20 milyon geçildi

SON DAKİKA! Fahrettin Koca: 2 doz aşıda 20 milyon geçildi
19.07.2021 19:57
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iki doz koronavirüs aşısı yaptıranların sayısının 20 milyonu geçtiğini duyurdu. Koca bu sayının 18 yaş üstü nüfusun yaklaşık yüzde 33'üne karşılık geldiğini bildirdi.


Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamından başlattığı aşılama kampanyası tüm hızıyla devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iki doz koronavirüs aşısı yaptıranların sayısının 20 milyonu geçtiğini duyurdu. Koca bu sayının 18 yaş üstü nüfusun yaklaşık yüzde 33'üne karşılık geldiğini bildirdi.

18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN YÜZDE 33'Ü AŞILANDI
Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %33'üne karşılık geliyor." ifadelerine yer verdi.

KAÇ KİŞİ AŞILANDI?
Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı 63.692.108 olurken 1.doz uygulanan kişi sayısı 39.011.656 oldu. 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 21.029.700'e ulaştı.

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