RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA: Fahrettin Altun'dan ABD'nin skandal kararına tepki: Azerbaycan'ın yanındayız

SON DAKİKA: Fahrettin Altun'dan ABD'nin skandal kararına tepki: Azerbaycan'ın yanındayız

SON DAKİKA: Fahrettin Altun'dan ABD'nin skandal kararına tepki: Azerbaycan'ın yanındayız
27.04.2021 11:38
Ana Sayfa 00:45
Altun'dan ABD'nin skandal...
Ana Sayfa 00:29
'Çıplak fotoğraf' olayında...
Ana Sayfa 01:01
Önce polislerden kaçtı sonra...
Ana Sayfa 06:17
Gece yarısı korkutan yangın!...
Ana Sayfa 10:36
Cumali amca tarafından vurulan...
Ana Sayfa 01:11
81 ilin 17-23 Nisan haftalık...
Ana Sayfa 00:49
MSB: Terör temizliği devam...
Ana Sayfa 03:36
107 gündür bu anı bekliyordu!
Ana Sayfa 02:25
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:40
Buğra Gülsoy'un eşi çıka çıka...
Ana Sayfa 00:44
Burak Deniz ve Kadir İnanır...
Ana Sayfa 01:34
Melek İpek davasında flaş...

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD’de Türkiye’nin Los Angeles başkonsolosunu şehit eden Ermeni teröristin serbest bırakılmasının ve tarihi olaylar çarpıtılarak alınan kararların aşırılık yanlılarını cesaretlendirdiğini ifade etti.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'de Türkiye'nin Los Angeles başkonsolosunu şehit eden Ermeni teröristin serbest bırakılmasının ve tarihi olaylar çarpıtılarak alınan kararların aşırılık yanlılarını cesaretlendirdiğini ifade etti.


Altun, ABD'de aşırılık yanlısı bir grup Ermeni tarafından Azerbaycan bayrağı giydirilmiş bir modelin asılarak idam edilmesinin sevinç çığlıklarıyla karşılandığı ve Azerbaycanlıların açıkça tehdit edildiği gösterinin de bu teşviğin bir sonucu olduğunu belirtti.

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Los Angeles başkonsolosunu 1982 yılında şehit eden Ermeni terörist Hampig Sasunyan geçen ay serbest bırakıldı. Bu katillerin cezasız kalmasının, sadece yeni nesil aşırılık yanlılarını cesaretlendirmeye hizmet edeceği uyarısında bulunmuştuk.

Tarihi çarpıtmak, ABD'de yaşayan Azerbaycanlıları tehdit eden Ermeni aşırıcıları daha da cesaretlendiriyor. Bu tırmanıştan endişe duyuyor, tüm tehditlere karşı Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu ifade ediyor, ABD makamlarına gereğini yapma çağrısında bulunuyoruz.

Ermeni teröristlerce şehit edilen diplomatlarımızla ilgili sergimiz 1 Mayıs'a kadar Los Angeles'ta ziyaret edilebilecek."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haber Videoları