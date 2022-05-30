Son dakika... İstanbul’da, radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen operasyonda yakalanan yabancı uyruklu örgüt üyesi canlı bomba Anas Abbud Alşahi Bnaman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son dakika: Eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ'lı canlı bomba Anas Abbud Alşahi Bnaman tutuklandı
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