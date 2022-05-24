Haberler Haber Videoları Son dakika: Esenyurt’ta lüks sitede kiralık dairenin camından aşağı düşen Rabia Yaman'ın şüpheli ölümü! Gözaltılar var

Son dakika: Esenyurt’ta lüks sitede kiralık dairenin camından aşağı düşen Rabia Yaman'ın şüpheli ölümü! Gözaltılar var

Son dakika: Esenyurt’ta lüks sitede kiralık dairenin camından aşağı düşen Rabia Yaman'ın şüpheli ölümü! Gözaltılar var
24.05.2022 10:08

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:04
Tekirdağ'da feci kaza!...
Haber 01:53
Ekrem'in zammı durduruldu
Haber 02:58
İlk hedef 10 kuyu! Karadeniz...
Haber 01:58
Emine Erdoğan'dan Türk mutfağı...
Haber 00:57
10 bin 385 parça tarihi eser...
Haber 11:39
Merhum sanatçıların...
Haber 00:55
İstanbul Fatih'te silahlı...
Haber 02:21
Meteoroloji'den İstanbul için...
Haber 04:57
Tarihi sergiyi paylaştı tarih...
Haber 01:06
Bir genç annesiyle tartışan...
Haber 00:49
Tekmeler havada uçuştu! Yol...
Haber 31:02
Başkan Erdoğan'dan önemli...

Son dakika haberi... İstanbul Esenyurt’ta lüks bir sitedeki dairenin camından henüz bilinmeyen nedenle aşağı düşen 17 yaşındaki Rabia Yaman'ın ölümü şok etti. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Rabia Yaman’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Sitenin kiralık dairesinde bulunan 1’i kadın toplam 3 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Videoları

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, lüks bir sitenin günübirlik kiralık dairesine 2'si kadın toplam 4 kişi eğlenmeye gitti.


O sırada, alkol aldıkları iddia edilen 4 kişilik gruptan Rabia Yaman (17), henüz bilinmeyen nedenle camdan aşağı düştü.


Olayı gören diğer 3 arkadaşı panik halinde siteden kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden komşular şahısları yakalayarak yaşanan olayı polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis, kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.


Sağlık ekipleri, ilk yapılan incelemelerde Rabia Yaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi alan polis, inceleme başlattı.


Öte yandan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Rabia Yaman'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA