Son dakika: Esenyurt’ta lüks sitede kiralık dairenin camından aşağı düşen Rabia Yaman'ın şüpheli ölümü! Gözaltılar var

Son dakika haberi... İstanbul Esenyurt’ta lüks bir sitedeki dairenin camından henüz bilinmeyen nedenle aşağı düşen 17 yaşındaki Rabia Yaman'ın ölümü şok etti. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Rabia Yaman’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Sitenin kiralık dairesinde bulunan 1’i kadın toplam 3 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.