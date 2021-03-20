SON DAKİKA: Erzincan'da deprem | AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika haberine göre Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 8.51'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi.

Erzincan'da, Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MERKEZ ÜSSÜ KEMAH

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kemah ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 08.51'de meydana geldi. Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.01 kilometre derinliğinde oldu.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.03.20 08:56:00 39.8600 39.1077 4.3 -.- 2.7 -.- CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel

2021.03.20 08:55:18 39.8902 39.1265 9.9 -.- 2.7 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN) İlksel

2021.03.20 08:51:57 39.8310 39.1083 6.4 -.- 4.3 4.3 AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) İlksel

2021.03.20 08:35:11 39.8897 39.1268 5.5 -.- 2.4 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN) İlksel

2021.03.20 08:32:49 39.9155 39.1312 9.4 -.- 2.1 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN) İlksel

2021.03.20 08:28:16 34.9752 33.9295 30.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.20 08:09:04 40.5345 33.3017 2.3 -.- 2.5 -.- GURPINAR-SABANOZU (CANKIRI) İlksel

2021.03.20 07:22:02 38.8490 43.5015 1.1 -.- 2.5 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel

2021.03.20 07:12:50 38.8493 43.5128 3.7 -.- 2.0 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel

2021.03.20 06:45:06 35.6310 29.4683 4.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.20 06:36:51 35.4710 27.1687 28.5 -.- 3.4 3.5 AKDENIZ İlksel

2021.03.20 06:20:18 36.5348 26.7822 128.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.20 06:16:17 35.4513 27.0348 22.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.20 06:11:49 35.7425 26.9702 2.9 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.20 06:09:07 35.5180 27.1660 26.2 -.- 3.9 4.0 AKDENIZ İlksel

2021.03.20 06:06:25 35.5878 27.0247 23.4 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel