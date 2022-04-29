RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Son dakika: Eren Abluka 8 operasyonu başlatıldı! 588 personel görevde

Son dakika: Eren Abluka 8 operasyonu başlatıldı! 588 personel görevde

Son dakika: Eren Abluka 8 operasyonu başlatıldı! 588 personel görevde
29.04.2022 10:22

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Son dakika... PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Muş ilinde “Eren Abluka-8 (Muş-Kartavin) Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Operasyonu” başlatıldı.

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Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan *588* personel *42* operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.

*Kamuoyuna saygıyla duyurulur*

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