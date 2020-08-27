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Son dakika: Enner Valencia Fenerbahçe için İstanbul'da!

Son dakika: Enner Valencia Fenerbahçe için İstanbul'da!
27.08.2020 00:14

Son dakika haberleri... Transfer sezonuna hızlı takımı Fenerbahçe, yıldız futbolcu Enner Valencia'yı İstanbul'a getirdi. Valencia'nın Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.


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