Son dakika haberleri... Transfer sezonuna hızlı takımı Fenerbahçe, yıldız futbolcu Enner Valencia'yı İstanbul'a getirdi. Valencia'nın Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Son dakika: Enner Valencia Fenerbahçe için İstanbul'da!
27.08.2020 00:14
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