Son dakika: Elazığ Sivrice merkezli 6.8'lik deprem sonrası Bakan Soylu, Kurum ve Koca'dan açıklama! İşte bölgeden son durum 25.01.2020 12:23

Son dakika haberi... Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valilikteki koordinasyon merkezinde basın toplantısı düzenledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Malatya Doğanyol'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, Elazığ'da da 18 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1031 yaralı var, 39 kişi enkaz altından kurtarıldı, 22 kişinin enkaz altında olduğu düşünülüyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Mustafa Paşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakanlar Soylu, Kurum ve Koca ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'ın merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binada devam eden arama kurtarma çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra 3 bakan kameraların karşısına geçti.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

22 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

"Malatya'da 4, Elazığ'da 18 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. 398 artçı deprem oldu. Depremin ilk olduğu andan itibaren, 39 kişi göçük altından sağ olarak çıkarıldı. 3 vatandaşımızı da maalesef kaybettik, Allah rahmet eylesin.

Doğanyol'da kimse göçük altında kalmadı. Elazığ Sivrice'de 2 vefatımız vardı. Ama göçük altında kalan kimse yoktu. Oradaki durum akşamdan beri kendisini muhafaza etmektedir.

ENKAZ ALTINDA KAÇ KİŞİ VAR?

Sabahtan itibaren de 5 vatandaşımız sağ olarak çıkarıldı. Biz olay yerindeyken de göçüğün olduğu yerde de yaklaşık 5 kişilik sesin geldiği sonuçlar da var. 22 kişinin daha enkaz altında olduğu sanılıyor.

Enerji, ulaşım, iletişim, altyapı konusunda hiçbir sorun yaşamadık.





Gece soğuktu, yemek ve battaniye ihtiyacı daha önce belirlediğimiz bölgelerin tamamından sevk edildi. Akşam özellikle Elazığ'da 6 aşevi 20 bini aşkın hemşehrimize sabaha kadar sürekli yemek çıkardı.

Adıyaman cezaevinin boşaltılması ihtimali var."

"382 YARALI VAR, 34 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar ise şöyle:

"Sağlık kuruluşlarımıza toplam 1031 kişi müracaat etti. Bunlardan 382 vatandaşımız yaralıydı. Serviste hala takibi yapılan 128 hastamız var, 34'ünün tedavisi yoğun bakım şartlarında devam ediyor. 34 vatandaşımızın içinde durumu kritik olan herhangi bir vatandaşımız olmadığını söyleyebilirim. Gece boyunca ameliyat edilen 8 vatandaşımız oldu.



Hem ambulans helikopter hem de uçak helikopterlerimizi hazır halde bulunduruyoruz. Bu anlamda herhangi bir sorun yaşamayacağız."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:



"BİNALARA KİMSE GİRMEMELİ"

Bakanlığımıza bağlı 184 ekibimizle üst yapıda hasar tesis çalışmalarını sürdürüyoruz. Altyapı hasar tespit çalışmaları da yapılıyor. Elazığ'da 5 binamız yıkık. Ağır hasarlı ve hafif hasarlı bir çok binamız var. Bölgemizde herhangi bir altyapı sorunumuz bulunmamaktadır. Mustafa Paşa mahallesi ve Sürsürü mahallesinde 2 enkaz çalışması devam ediyor. Bu enkazların yanındaki binalar tehlike arz ediyor. Kurtarma çalışmaları güvenli bir şekilde devam ediyor. Ailelere bugün itibarıyla nakdi yardım yapılacaktır.



O BİNALARA KİMSE GİRMEMELİ

Malatya'da 25 tane yıkık binamız var. Yıkık binaların kerpiç ve yığma yapılardan olduğu görüldü. Hafif ve ağır hasarlı binalara bu aşamada kimse girmemeli, artçı sarsıntılar devam ediyor.



ALTYAPI PROBLEMİ BULUNMUYOR

Atık su, içme suyu, arıtma tesisleri ve kanalizasyonla alakalı an itibarıyla herhangi bir altyapı problemi bulunmamaktadır.