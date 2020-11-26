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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu kendisini protesto eden taksicilerin üzerine yürüdü videoları sildirmeye çalıştı

SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu kendisini protesto eden taksicilerin üzerine yürüdü videoları sildirmeye çalıştı
26.11.2020 15:16
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Son dakika haberi: İBB'nin CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, UKOME toplantısı için İstanbul Kongre Merkezi'ne girdiği sırada taksicilerin protestosuyla karşılaştı. İmamoğlu, taksicileri dinlemeyip içeri girerken öfkeli kalabalık "yuh" diyerek protesto etti. Daha sonra tekrar dışarıya çıkan CHP'li İBB Başkanı "Hanginiz yuhladı?" derken korumaları ise daha sonra videoları sildirmeye çalıştı. Hatırlanacağı üzere Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği'nde yaptığı konuşmada Türkiye'de demokrasi yok diye kötü İngilizcesiyle yurt dışına şijayette bulunmuştu.


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