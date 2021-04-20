RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Ege Denizi'nde korkutan deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi

SON DAKİKA: Ege Denizi'nde korkutan deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi
20.04.2021 09:28
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Son dakika haberine göre, sabah saatlerinde merkez üssü Muğla’nın Datça ilçesinin 33.29 kilometre açığı olarak saptanan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.17 kilometre derinliğinde olan deprem, Datça’da hissedildi. İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi.


Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça açıklarında Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


SAAT 08.09'DA MEYDANA GELDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Muğla'nın Datça ilçesinin 33.29 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 08.09'da meydana geldi.


DATÇA'DA HİSSEDİLDİ
Yerin 7.17 kilometre derinliğinde olan deprem, Datça'da hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.


OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMUYOR
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir ihbar alınmadığını, alanda tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremin ardından ilgili kurumlardan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbar bulunmuyor. Ekiplerimizin alanda tarama çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.04.20 08:09:52 36.4750 27.0160 8.3 -.- 4.5 4.5 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.20 08:04:22 36.4750 27.0800 8.2 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.20 07:13:35 36.3918 27.1308 5.0 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel


2021.04.20 06:55:42 36.6567 27.3872 7.0 -.- 1.8 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2021.04.20 04:36:29 39.2628 25.9848 10.2 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.20 04:04:27 36.5873 27.2590 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.20 03:46:01 36.4945 27.1078 5.0 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.20 03:29:33 36.5305 29.5478 7.9 -.- 1.9 -.- CEMRE-KAS (ANTALYA) İlksel
2021.04.20 03:24:03 36.4372 27.0987 5.7 -.- 3.4 3.4 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.20 03:14:27 39.0990 28.1160 17.0 -.- 1.6 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.04.20 02:57:00 36.5995 27.3767 5.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.20 02:18:13 36.4492 27.1277 5.0 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

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