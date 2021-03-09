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SON DAKİKA: Dünya Kadınlar Günü'nde dehşet görüntüleri kamerada: Kız arkadaşını saçından tutup yerde sürükledi!

SON DAKİKA: Dünya Kadınlar Günü'nde dehşet görüntüleri kamerada: Kız arkadaşını saçından tutup yerde sürükledi!
09.03.2021 14:27
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Son dakika haberine göre, Bursa'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tartıştığı kız arkadaşı A.Ş.’yi sokak ortasında saçından tutarak yerde sürükleyip, döven A.D. ile kardeşi S.D., adliyeye sevk edildi.


Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan otomobilde A.Ş. ile erkek arkadaşı A.D. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. A.Ş., araçtan inerek uzaklaşmak istedi.

A.D. de bir kadın ile araçtan inerek A.Ş.'nin yanına geldi. İkili arasındaki kaldırımda devam eden tartışma sırasında A.D. genç kadını saçından tutup yerde sürükleyerek, dövmeye başladı. Olay yerinden çocuklarıyla geçen bir kadın ise dayak olayına müdahale etti. Kimliği öğrenilemeyen kadın, A.Ş.'ye kendisini siper ederek, şiddete engel olmaya çalıştı.

Çevredeki vatandaşların da müdahale ettiği dayak olayı, çevredeki bir vatandaş tarafından kamerayla kaydedildi. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası da yaşanılanları saniye saniye kaydetti.




POLİS HAREKETE GEÇTİ
Görüntünün ortaya çıkması üzerine çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, A.D. ile erkek kardeşi S.D.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

A.Ş.'nin şikayetçi olduğu A.D. ve S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.

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