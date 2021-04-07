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SON DAKİKA: DSÖ'den aşı pasaportuyla ilgili flaş açıklama: Yeterli veriye sahip değiliz

SON DAKİKA: DSÖ'den aşı pasaportuyla ilgili flaş açıklama: Yeterli veriye sahip değiliz
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Son dakika haberi! Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarının virüsün bulaşmasını engelleyip engellemediği konusundaki belirsizlik ve dünyadaki aşı adaletsizliği nedeniyle şimdilik "aşı pasaportuna" sıcak bakmadıkları mesajını verdi.


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin soruları cevapladı.


YETERLİ VERİYE SAHİP DEĞİLİZ
Bazı ülkelerin uluslararası seyahatlerde uygulamaya koymak istediği "aşı pasaportuna" ilişkin soruları cevaplayan Harris, "Aşı pasaportlarında iki büyük sorun var. Şu anda, aşı olmanın başkalarına virüs bulaşmasını engelleyip engellemediğini söyleyecek yeterli veriye sahip değiliz." dedi.

Harris, "aşı pasaportu" uygulamasındaki ikinci sorunun ise Kovid-19 aşılarındaki adaletsiz paylaşım olduğunu vurgulayarak, "Birçok ülkede aşılara erişim eksikliği var.

Dolayısıyla aşıda hakkaniyet sorunu da önemli. Nihayetinde, (aşıların) iletimi (bulaşımı) engelleyip engellemediğini bildiğimizde ve (aşılarda) daha fazla hakkaniyet olduğunda, bu (aşı pasaportu) gelecekte çok önemli olabilecek bir şeydir." değerlendirmesinde bulundu.

SİNOPHARM AŞISININ ACİL KULLANIMINA ONAYIN NİSAN SONUNA KADAR VERİLEBİLİR
Sözcü Harris, Çin'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği Sinovac ve Sinopharm aşısının acil kullanımına ilişkin onayın nisan sonuna kadar verilebileceğini aktardı.

Harris, bu aşılara onay verilmesine ilişkin gecikmenin daha fazla veriye ihtiyaç duyulmasından kaynaklandığını sözlerine ekledi.

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