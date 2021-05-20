SON DAKİKA: Diyarbakır'daki hain saldırıda Kanada izi! Terör örgütü PKK'nın elindeki dronlar Kanada'dan mı?

Son dakika haberi! Terör örgütü PKK’nın önceki gece Diyarbakır’daki 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’na iki maket uçakla yaptığı saldırı girişimi, Mehmetçiğin dikkati sayesinde önlendi. Etkisiz hale getirilen maket uçaklar ve PKK’nın daha önce kullandığı dronları hayalet hale getiren beyin kartlarının, Kanada’dan alındığı ortaya çıktı. Şüphelerin yoğunlaştığı Kanada, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a destek verdiği gerekçesiyle Türkiye'nin ürettiği "İHA/SİHA'ların gözü" olarak bilinen "wescam lazer işaretleyici kameraların" Türkiye'ye satışına yasak getirerek, ambargo uygulamaya başlamıştı.