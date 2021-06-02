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Son dakika Diyarbakır uyuşturucu operasyonu! 115 ayrı noktaya narko-terör operasyonu; 2,5 milyon kök kenevir imha edildi

Son dakika Diyarbakır uyuşturucu operasyonu! 115 ayrı noktaya narko-terör operasyonu; 2,5 milyon kök kenevir imha edildi
02.06.2021 10:56
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DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde tespit edilen 115 ayrı noktaya yönelik hava destekli uyuşturucu operasyonu başlatıldı. 26 kişi hakkında gözaltına kararı çıkarılan operasyonda, 2,5 milyon kök Hint keneviri bulunarak imha edildi. AyrıntılarıA Haber Muhabiri Sinan Yılmaz aktardı...


Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca terörün finans kaynağı uyuşturucuya tarihin en büyük darbeleri vurulmaya devam ediliyor. Lice ilçesinde yapılan çalışma sonucunda 115 ayrı noktada Hint keneviri yetiştirildiğini tespit eden ekipler, sabah saatlerinde hava destekli operasyon başlattı. 87 tim ve narkotik köpeklerin de yer aldığı operasyonda 2,5 milyon kök Hint keneviri tespit edilerek, imha edildi.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulanan 26 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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