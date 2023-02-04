Haberler Haber Videoları Son dakika: Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu kapandı! Kar ve tipi bastırdı!

Son dakika: Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu kapandı! Kar ve tipi bastırdı!

Son dakika: Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu kapandı! Kar ve tipi bastırdı!
04.02.2023 15:12

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Son dakika haberi.. Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar yolda kaldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün Diyarbakır ve ilçeleri için uyarısını yaptığı kuvvetli kar yağışı, sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

KENT MERKEZİNDE YOĞUN YAĞIŞ
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde ulaşımın durmaması için çalışma başlatırken, kent merkezinde de ekiplerin hazır bekletildiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi'nce sosyal medyadan yapılan paylaşımda ise don ve buzlanmaya bağlı ulaşımda yaşanabilecek aksamalara, kar yağışlı bölgelerde de yer yer tipiye karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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