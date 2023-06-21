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SON DAKİKA DİYARBAKIR BAĞLAR SİLAHLI KAVGA KAMERADA! 2 kardeşi market içinde öldürdü! İnfaz anı görüntüsü videosu izle

SON DAKİKA DİYARBAKIR BAĞLAR SİLAHLI KAVGA KAMERADA! 2 kardeşi market içinde öldürdü! İnfaz anı görüntüsü videosu izle
21.06.2023 16:25

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Son Dakika Diyarbakır Bağlar'da arazi anlaşmazlığı yüzünden iki kardeş, bekçi kuzenleri tarafından bir market içinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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Diyarbakır'da iki kardeşin kuzenleri tarafından öldürülme anı marketin güvenlik kamerasına yansırken, valilik konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 12.30 sıralarında Bağlar ilçemizde, aralarındaki husumet nedeniyle çıkan tartışmada İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çarşı ve mahalle bekçisi M.K. tarafından silahla açılan ateş sonucu, yine İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan çarşı ve mahalle bekçisi K.K. ve teknisyen yardımcısı H.K. maalesef hayatını kaybetmişlerdir. Şüpheli M.K., olayda kullanılan silahla birlikte emniyet birimlerimize teslim olmuştur. Konuyla ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlatılmıştır" denildi.
Öte yandan, silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SON DAKİKA