Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya ile ilgili flaş açıklamalar

22.07.2020 15:52

Son dakika haberine göre Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma günü ibadete açılacak Ayasofya Camii ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. Erbaş, "Sosyal mesafeyi uygulanarak iç avluda namaz kılınabilecek" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma günü ibadete açılacak Ayasofya Camii ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. Erbaş, "Sosyal mesafeyi uygulanarak iç avluda namaz kılınabilecek" dedi.

Ayasofya'daki mozaiklerin kapatılmasıyla ilgili Erbaş, "Bir kısmı tamamlandı. Perdeleniyor. Teknolojik imkanlardan faydalanarak bu sistem kuruluyor. Tek bir çivi bile çakmadan hazırlıklar devam ediyor" dedi.