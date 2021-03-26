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SON DAKİKA! Dışişleri'nden GKRY'deki cami saldırısına tepki

SON DAKİKA! Dışişleri'nden GKRY'deki cami saldırısına tepki
26.03.2021 12:08
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Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı'ndan Limasol'da bulunan camiye yönelik yapılan saldırıyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde bulunan bir camiye yönelik dün yapılan saldırıyı kınıyoruz." denildi.


Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde camiye yapılan saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "GKRY'nin Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde bulunan bir camiye yönelik olarak dün yapılan saldırıyı kınıyoruz. Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabaların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirilen bu tür provokatif eylemlerin iki halk arasında güvenin tesis edilmesine yardımcı olmayacağı açıktır. KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın olayın sorumlularının bir an önce tespit edilerek yargıya sevk edilmesi yönündeki çağrısına katılıyor; bu tür kabul edilmez olayların tekrar etmemesini teminen konunun gereken ciddiyet ve hassasiyetle takip edilmesini bekliyoruz" denildi.

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