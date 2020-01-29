Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Koronavirüs açıklaması: "Hubei eyaletindeki Türk vatandaşların tahliyesi başladı!" 29.01.2020 17:18

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Çin’in Hubei eyaletindeki Türk vatandaşlarının tahliyeleri için çalışma başlatıldığını açıkladı. Öte yandan Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen, "İnşallah en kısa zamanda vatandaşlarımızı alacağız. Biz vatandaşlarımızın hem güvenliğini düşünerek hem de bize yansıyan şu ana kadar sevindirici bir haber olarak söyleyeyim, herhangi bir vatandaşımıza virüs bulaşmadığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni koronavirüs (2019-nCoV) türü salgın nedeniyle, başta Wuhan olmak üzere Hubei eyaletindeki vatandaşlarımızın ve aile fertlerinin eyaletten tahliyelerini teminen Bakanlığımız çalışmalar başlatılmıştır. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığımız gerekli tüm hazırlıkları yapmıştır. Çin makamlarıyla da yakın temas yürütülmektedir.

Bakanlığımız ve Pekin Büyükelçiliğimiz eyaletteki vatandaşlarımızla düzenli temasta olup, vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme ve yönlendirme yapmaktadır. Bakanlığımız ayrıca, 27 Ocak 2020 tarihinde Çin'e yönelik seyahat uyarısında ( http://www.mfa.gov.tr/cin-seyahat-uyarisi-hk-27-1-20.tr.mfa ) bulunarak, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemeleri, Çin'de bulunanların ise başta Hubei eyaleti olmak üzere vakaların yoğun olarak görüldüğü bölgelerden uzak durmaları, sağlık önlemlerine azami riayet etmeleri, Çin makamları, Dünya Sağlık Örgütü, Bakanlığımız ve Çin'deki diplomatik temsilciliklerimizin açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri tavsiyesinde bulunmuştur.

Ülkemizde teyitli koronavirüs vakası bulunmamaktadır. Şüpheli bulunan bir Çinli yolcu 25 Ocak günü ülkesine geri gönderilmiştir. Sağlık Bakanlığımız ülkemize uluslararası girişlerin yapılacağı tüm noktalarda halk sağlığına yönelik gerekli önlemleri almıştır.