Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz açıklaması: Yunanistan güvenilirliğini kaybetti

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Akdeniz'de yaşanan Yunanistan gerilimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Yunanistan diyaloğa girme konusunda hazır değil. Yunanistan güvenilirliğini kaybetti" ifadelerini kullandı..
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Akdeniz'de yaşanan Yunanistan gerilimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Yunanistan diyaloğa girme konusunda hazır değil. Yunanistan güvenilirliğini kaybetti" ifadelerini kullandı..