Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ayasofya tartışmalarına son nokta! Tapusunu gösterdi

11.06.2020 11:45

Son dakika haberine göre canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Ayasofya kesinlikle uluslararası bir konu değildir." dedi. Öte yandan Çavuşoğlu, Ayasofya'nın tapusunu gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayına katılırak gündeme dair soruları yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

AYASOFYA'NIN STATÜSÜ

Ayasofya kesinlikle uluslararası bir konu değildir. Kimse Türkiye'yi sorgulamasın. ABD gibi bir ülkenin Türkiye'yi sorgulaması abesle iştigal. Irkçılık var, Müslüman düşmanlığı, yabancı düşmanlığı var.

Türkiye ise tam tersini yapıyor. Böyle bir durumda Ayasofya'nın tartışmaya açılması, fetihten 567 yıl sonra Ayasofya'yı hatta İstanbul'u tartışmaya açmak manidar.

1972 UNESCO sözleşmesine baktığımızda herhangi bir mülkiyetin tarihi dokusunun başka bir şey ama o mülkiyetin bu şekilde cami ya da başka türlü kullanılmasına ilişkin bir şey yoktur.

Bir derneğimiz Danıştay'a başvurdu. 2 Temmuz'da Danıştay kararını verecek. Burası bizim kendi egemenlik alanımız.

YUNANİSTAN'LA GERGİNLİK

Esasen dini azınlıkların hakları konusunda sadece bize değil, dünyaya ders verecek en son ülkelerden biri Yunanistan.

Avrupa'da camisi olmayan tek başkent Atina. Selanik'te sürekli açık bir cami yoktur.

Batı Trakya'da Türk azınlıkların seçtiği müftüler namaz kıldırdığı için ceza aldı. Oradaki Türk azınlık, Türk adını da kullanamıyor. Yunanistan bu konuda üç kere mahkum edildi.

Anlaşmaya gelecek olursa, İyon Denizi'nde olduğu için bizi ilgilendiren bir durum yok. Bu anlaşma esasen, gerçekleri görme bakımından çok anlamlı bir anlaşmadır. Yunanistan bugüne kadar adaların hatta kayaların ana kara gibi kabul edilmesini istiyordu. Kendi anakarasına uzak adaların tam yetkinliği olamaz.

Ege'de Akdeniz'de bizim savunduğumuzu Yunanistan, İtalya'yla yaptığı anlaşmada kabul etmiş.

MISIR'LA İLİŞKİLER

En akılcı yol Türkiye'yle diyalog. Bizim Mısır'da darbeye karşıyız. Mısır halkı bizim kardeşimiz. Ayrıca Mısır, Ortadoğu için, İslam dünyası için önemli. Güçlü ve istikrarlı bir Mısır'a İslam dünyasının ihtiyacı var.

LİBYA'DA SON DURUM

Bu ateşkes çağrısı bizim için ölü doğmuştur, samimi değildir. Burada Sarrac yoktu, onun olduğu ortamlarda Hafter ateşkesi kabul etmedi.

Rusya'nın isteğiyle Hafter kabul etti ancak Moskova'da gerçek yüzünü gördük. Oradan Berlin'e gittik. Hafter BM'nin de onayladığı belgeyi reddetti.

Madem Hafter'e ateşkesi kabul ettirme gücünüz var da neden Berlin'de yaptırmadınız? Hafter meşruiyetini tamamen kaybetti. Tek meşru taraf Sarrac tarafı. Hafter ülkeye el koyduğunu ilan etti. Sonrasında sahada sürekli kaybetti. Şimdi Kahire'den açıklama geliyor. BM çatısı altında bir bağlayıcı ateşkese gidebiliriz.

Hafter şu anda petrol ihracatını engelliyor. Bunlara korsan bir şekilde el koydu. Libya'nın geleceğinde olmadığını kendisi ispat etmiştir.