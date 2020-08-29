Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar

29.08.2020 21:51

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber’de yayınlanan Diplomasi programında Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz'de kararlılık vurgusu yapan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın 12 mil hamlesinin savaş sebebi olduğunu söyledi. Çavuşoğlu Fransa'ya da sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber'de yayınlanan Diplomasi programında Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Doğu Akdeniz'de kararlılık vurgusu yapan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın 12 mil hamlesinin savaş sebebi olduğunu söyledi. Çavuşoğlu Fransa'ya da sert tepki gösterdi.