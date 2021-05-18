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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: BM kendi kararlarını yok sayan bir aymazlık içinde

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: BM kendi kararlarını yok sayan bir aymazlık içinde
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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda Filistin'de yaşanan insanlık dramı ile ilgili milletvekillerini bilgilendirdi. Çavuşoğlu, "Filistin'de ve ötesinde mazlumların umudu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletidir." dedi. Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüce Meclisimizin bize verdiği güçle Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, "Bazıları İsrail'in güvenliğini her şeyin önüne koydu. Gazze'de işlenen savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara gözlerini kapadılar. BMGK kendi kararlarını yok sayan bir aymazlık içinde. İsrail'in gerçek niyeti Filistin'i yok etmek." dedi.


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