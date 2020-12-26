SON DAKİKA DEPREM: Van ve Elazığ'da korkutan deprem | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Son dakika haberine göre, Van'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgede ve çevre illerde deprem nedeni ile herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Merkez üssü Çatak ilçesi olan 3.8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı görünmüyor. Ekipler mahallelerde taramalarını sürdürüyor” denildi. Bu depremin ardından Elazığ Sivrice'de de 14.09'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD 4.1 büyüklüğündeki depremin derinliğini 11.57 km olarak açıkladı.

Van'ın Çatak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Van'ın Çatak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.









Yerin 11.52 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Çatak ve çevre ilçelerde hissedildi. Kısıtlama nedeniyle kimse sokağa çıkamazken, kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.







VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Merkez üssü Çatak ilçesi olan 3.8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı görünmüyor. Ekipler mahallelerde taramalarını sürdürüyor" denildi.

ELAZIĞ DA SALLANDI

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.09'da merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 11,57 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.









AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID

Detay 26.12.2020 12:31:18 AFAD 38.0150 42.9885 11.52 Mw 3.8 Türkiye Van Çatak - - 491892

Detay 26.12.2020 11:42:33 AFAD 38.6858 38.1115 7.00 ML 1.6 Türkiye Malatya Hekimhan - - 491890

Detay 26.12.2020 11:19:00 AFAD 37.2203 28.1726 7.00 ML 1.4 Türkiye Mugla Mentese - - 491889

Detay 26.12.2020 10:53:15 AFAD 37.8885 26.8990 7.00 ML 1.8 - - - - Ege Denizi, 14.71 km. Seferihisar (Izmir) 491885

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