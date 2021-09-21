Haberler Haber Videoları Son dakika deprem mi oldu? Tokat'ta deprem! Niksar'da meydana gelen deprem Sivas-Samsun-Ordu gibi çevre illeride salladı

Son dakika deprem mi oldu? Tokat'ta deprem! Niksar'da meydana gelen deprem Sivas-Samsun-Ordu gibi çevre illeride salladı

Son dakika deprem mi oldu? Tokat'ta deprem! Niksar'da meydana gelen deprem Sivas-Samsun-Ordu gibi çevre illeride salladı
21.09.2021 19:32
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Son dakika haberleri... AFAD'dan yapılan açıklamada, Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 19.09'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildiridi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar arama motorlarından; Samsun'da son dakika deprem mi oldu? Sivas son dakika deprem mi oldu? Ordu'da deprem mi oldu? sorgulamalarında bulundular. İşte AFAD KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER


Tokat'ın Niksar ilçesinde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 19.09'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildiridi.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.09.21 19:09:43 40.5800 36.8888 5.0 -.- 4.4 4.3 SAHINLI-NIKSAR (TOKAT) İlksel

2021.09.21 18:24:32 38.3902 38.2470 10.9 -.- 2.9 -.- SAMANKOY-(MALATYA) İlksel

2021.09.21 18:02:24 37.7182 29.3342 0.0 -.- 1.7 -.- AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2021.09.21 17:05:51 36.5523 28.6608 6.8 -.- 3.1 3.1 AKDENIZ İlksel

2021.09.21 16:22:02 38.0225 27.1357 5.4 -.- 1.6 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel

2021.09.21 15:51:59 36.4165 27.1587 18.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.21 15:06:06 37.8365 27.2133 5.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.09.21 13:59:16 39.1212 27.5675 0.0 -.- 1.7 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel

2021.09.21 13:51:39 37.5280 27.3003 7.9 -.- 1.3 -.- BALAT-DIDIM (AYDIN) İlksel

2021.09.21 13:18:48 35.9250 27.6600 9.1 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.09.21 13:16:49 39.1303 27.5713 0.0 -.- 1.8 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel

2021.09.21 13:06:18 39.1682 27.5782 0.0 -.- 1.7 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel

2021.09.21 13:05:16 34.0623 25.8168 3.4 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.09.21 10:57:03 38.4918 26.4825 13.2 -.- 1.1 -.- KOSEDERE-KARABURUN (IZMIR) İlksel

2021.09.21 10:39:04 36.4830 27.1508 5.4 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.21 10:31:51 38.3387 38.2095 5.0 -.- 3.2 3.2 DURULDU-(MALATYA) İlksel

2021.09.21 10:25:31 35.5445 31.5962 1.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.09.21 10:22:56 36.4497 27.1985 9.4 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.21 09:43:26 40.4337 26.4758 9.7 -.- 1.5 -.- DEGIRMENDUZU-GELIBOLU (CANAKKALE) İlksel

2021.09.21 08:10:46 39.9668 25.9148 11.8 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

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