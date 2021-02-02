SON DAKİKA DEPREM: Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem | 2 ŞUBAT SON DEPREMLER

Gelen son dakika deprem haberine göre, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada depremin yerin 16.70 km derinlikte olduğu duyuruldu.

Gelen son dakika deprem haberine göre, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada depremin yerin 16.70 km derinlikte olduğu duyuruldu.

ART ARDA DEPREMLER

AFAD'ın verilerine göre Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde en büyüğü 4.6 olarak ölçülen 6 deprem meydana geldi. Deprem Kayseri şehir merkezinde ve Sivas'ta hissedildi.

Gece saat 03:00 ile 03:14 arasında 1.9, 1.3, 2.1, 1.2, 1.8 ve 4.6 şiddetinde 6 sarsıntı meydana geldi. Talas ilçesinde depremi hisseden ve aşağıya inmek isteyen bir kişi ayağının kayması sonrasında düşerek yaralandı. Yaralı kadının ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜYÜKKILIÇ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Büyükkılıç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından AFAD ile temas halinde itfaiye ekiplerinin teyakkuza geçirildiğini belirtti.

Büyükkılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Merkez üssü Sarıoğlan ilçemiz olan 4,6 şiddetinde bir deprem yaşadık. Şükür ki şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yok. Olumsuz bir durumda 153'ten bize ulaşabilirsiniz. Rabbim güzel ülkemizi felaketlerden korusun."

DEPREM KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU

Yozgat, Nevşehir ve Sivas gibi çevre illerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı.

Bazı vatandaşlar, sarsıntının ardından sokağa çıktı.

Depremin ardından Sarıoğlan ilçesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Sinan Karaerik, yaptığı açıklamada, ilçedeki öğretmenevinde kaldığını, deprem anında uyuduğunu ve sarsıntıyla kalktığını söyledi.

Binada kalanların panikle dışarı çıktığını belirten Karaerik, "Öyle sallandı ki böyle bir şey görmedim. Yatakta gittik gittik, geldik." dedi.

Metin Aka da deprem anında uyanık olduğunu ve televizyon izlediğini dile getirdi.

Sarsıntının şiddetiyle sokağa çıktığını ifade eden Aka, "Çok şiddetli deprem oldu. O anda avizeye baktım, lamba sallanıyordu. Uzanmış olduğum kanepe de sallanmaya başladı, panik halinde dışarı çıktım. Komşularımızın hepsinin lambası yanıyordu. Gece şartlarında evlerimizi inceledik, bir hasar yok. Allah beterinden esirgesin." diye konuştu.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.02.02 05:47:00 37.8930 26.9777 6.5 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.02 05:17:15 38.9917 26.0490 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.02 05:12:41 38.9855 26.0613 4.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.02 05:09:51 38.9915 26.1213 7.1 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.02 04:59:50 39.0795 36.0827 8.5 -.- 1.7 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.02 04:33:40 39.0995 36.0848 10.4 -.- 1.4 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.02 04:33:08 39.0978 34.8817 9.8 -.- 1.8 -.- KURUAGIL-KOZAKLI (NEVSEHIR) İlksel

2021.02.02 04:07:48 38.9035 26.0277 5.1 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.02 03:49:29 38.9675 26.1213 20.2 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.02 03:41:15 39.1152 36.1013 5.0 -.- 2.3 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.02 03:31:15 39.1183 36.0320 5.9 -.- 1.3 -.- TATILI-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel

2021.02.02 03:30:40 38.7727 26.5882 1.5 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.02 03:24:30 39.1333 36.0483 8.1 -.- 1.6 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.02 03:24:12 38.9595 26.0243 6.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.02 03:21:52 39.1340 36.0763 2.2 -.- 2.4 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.02 03:17:58 39.1162 36.0470 6.6 -.- 1.3 -.- TATILI-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel

2021.02.02 03:10:39 38.9687 26.0162 6.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.02 03:08:52 39.1067 36.0783 2.6 -.- 2.1 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.02 03:02:42 39.0970 36.0983 5.0 -.- 4.7 4.7 KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.02 02:50:30 38.9598 26.0695 4.9 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.02 02:14:53 38.9065 25.9835 29.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.02 02:14:31 38.9585 26.0480 6.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel