Haberler Video Haber Videoları Son Dakika deprem Erzincan! Korkutan deprem Bayburt Trabzon Erzurum illerinde de şiddetli hissedildi!

Son Dakika deprem Erzincan! Korkutan deprem Bayburt Trabzon Erzurum illerinde de şiddetli hissedildi!

Son Dakika deprem Erzincan! Korkutan deprem Bayburt Trabzon Erzurum illerinde de şiddetli hissedildi!
26.05.2021 00:50
Ana Sayfa 00:09
Gonca Vuslateri bacağındaki...
Ana Sayfa 01:59
Ceren Benderlioğlu hakkındaki...
Ana Sayfa 04:02
Haftalık vaka sayıları...
Ana Sayfa 00:24
Aygün Aydın duş aldığı anları...
Ana Sayfa 03:57
Esra Erol'da Aysel Hanım canlı...
Ana Sayfa 00:41
Bakan'dan Venezuela'dan peynir...
Ana Sayfa 00:14
Biden-Putin görüşmesinin...
Ana Sayfa 00:12
Gizem Katmer'i yolda böyle...
Ana Sayfa 04:21
"Yüzen tenis kortuna para var...
Ana Sayfa 02:12
Yardıma muhtaç insanlarla...
Ana Sayfa 21:07
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 03:35
CHP'li İBB Başkanı Ekrem...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde saat 00.37'de 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. İşte haberin detayları ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...


'dan derlenen verilere göre 'nde saat 00.37'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı, yerin 7.34 km derinliğinde gerçekleşti.

İşte depreme dair tüm detaylar...

Büyüklük : 4.2 (Mw)

Yer : Otlukbeli (Erzincan)

Tarih-Saat : 26.05.2021, 00:37:51 TSİ

Enlem : 40.0185 N

Boylam : 40.0676 E

Derinlik : 7.34 km
Haber Videoları