Son Dakika deprem Erzincan! Korkutan deprem Bayburt Trabzon Erzurum illerinde de şiddetli hissedildi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde saat 00.37'de 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. İşte haberin detayları ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD'dan derlenen verilere göre Erzincan Otlukbeli'nde saat 00.37'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Sarsıntı, yerin 7.34 km derinliğinde gerçekleşti.



İşte depreme dair tüm detaylar...