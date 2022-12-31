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SON DAKİKA DEPREM! Erzincan Kemah'ta korkutan deprem! AFAD Kandilli son depremler

SON DAKİKA DEPREM! Erzincan Kemah'ta korkutan deprem! AFAD Kandilli son depremler
31.12.2022 08:30

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Erzincan son depremler... AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Erzincan Kemah'ta bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü.

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AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Erzincan Kemah'ta bir deprem meydana geldi.

Yapılan açıklamada depreme ilişkin şu bilgilere yer verildi;

"Büyüklük:3.5 (Mw) Yer:Kemah (Erzincan) Tarih:2022-12-31 Saat:08:05:25 TSİ Enlem:39.807 N Boylam:39.007 E Derinlik:6.98 km"

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