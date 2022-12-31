SON DAKİKA DEPREM! Erzincan Kemah'ta korkutan deprem! AFAD Kandilli son depremler

Erzincan son depremler... AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Erzincan Kemah'ta bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü.
Erzincan son depremler... AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Erzincan Kemah'ta bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü.
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Erzincan Kemah'ta bir deprem meydana geldi.
Yapılan açıklamada depreme ilişkin şu bilgilere yer verildi;
"Büyüklük:3.5 (Mw) Yer:Kemah (Erzincan) Tarih:2022-12-31 Saat:08:05:25 TSİ Enlem:39.807 N Boylam:39.007 E Derinlik:6.98 km"