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EGE DENİZİ'NDE 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! İzmir, Balıkesir, Çanakkale...

EGE DENİZİ'NDE 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! İzmir, Balıkesir, Çanakkale...
10.01.2023 10:53 - Son Güncelleme: 10.01.2023 11:00

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Son dakika haberine göre Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir Çanakkale Balıkesir gibi birçok ilden şiddetli hissedildi. İşte AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi ve diğer detaylar...

Haber Videoları

Son dakika... İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. İnternet arama motorlarında depremi hissedenler '10 Ocak az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika? ' sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. İşte AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi ve diğer detaylar...

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ! Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Midilli açıkları olan deprem İzmir ve çevresinde de hissedildi. İşte detaylar...

10 OCAK 2023 AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Midilli açıkları olan deprem İzmir ve çevresinde de hissedildi.

👉AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

#DEPREM

Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.82 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2023-01-10
Saat:10:38:30 TSİ
Enlem:39.36 N
Boylam:26.261 E
Derinlik:14.95 km
Detay:https://t.co/U3NczehR2E@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 10, 2023

👉KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

SON DAKİKA