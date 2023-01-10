Son dakika haberine göre Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir Çanakkale Balıkesir gibi birçok ilden şiddetli hissedildi. İşte AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi ve diğer detaylar...
Son dakika haberine göre Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir Çanakkale Balıkesir gibi birçok ilden şiddetli hissedildi. İşte AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi ve diğer detaylar...
Son dakika... İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. İnternet arama motorlarında depremi hissedenler '10 Ocak az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika? ' sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. İşte AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi ve diğer detaylar...
SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ! Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Midilli açıkları olan deprem İzmir ve çevresinde de hissedildi. İşte detaylar...
10 OCAK 2023 AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Midilli açıkları olan deprem İzmir ve çevresinde de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 10, 2023
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.82 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2023-01-10
Saat:10:38:30 TSİ
Enlem:39.36 N
Boylam:26.261 E
Derinlik:14.95 km
Detay:https://t.co/U3NczehR2E@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi