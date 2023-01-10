Son dakika... İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. İnternet arama motorlarında depremi hissedenler '10 Ocak az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika? ' sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. İşte AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi ve diğer detaylar...

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ! Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Midilli açıkları olan deprem İzmir ve çevresinde de hissedildi. İşte detaylar...

10 OCAK 2023 AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Midilli açıkları olan deprem İzmir ve çevresinde de hissedildi.

👉AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

👉KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ