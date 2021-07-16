Son Dakika Deprem Diyarbakır! Elazığ, Batman, Siirt, Muş, Tunceli'de deprem mi oldu? Ergani deprem!

Son dakika haberine göre Diyarbakır ve çevresinde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından saat 11.44'te gerçekleşen depremin şiddeti 4 olarak açıklandı. Elazığ, Batman, Siirt, Muş, Tunceli gibi illerden de hissedilen deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

Diyarbakır Elazığ son dakika deprem mi oldu? Diyarbakır Elazığ deprem şiddeti kaç? Diyarbakır ve çevresini etkileyen bir deprem meydana geldi ve bu gelişmenin ardından vatandaşlar depremin şiddetini sorgulamaya başladı.

DİYARBAKIR ELAZIĞ DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?

Depremin merkez üssü Diyarbakır Canveren Ergani olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin şiddeti 4,0 olarak açıklandı.

SON DEPREMLER!

2021.07.16 11:44:03 38.1223 39.8860 5.0 -.- 4.0 4.0 CANVEREN-ERGANI (DIYARBAKIR) İlksel

2021.07.16 10:34:02 36.4130 27.1833 8.9 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.16 07:52:00 38.9985 26.1018 5.4 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.16 04:28:29 36.2615 27.1698 4.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.16 04:20:24 38.9685 26.1007 20.4 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.16 04:04:00 41.1173 44.0090 9.3 -.- 2.7 -.- AZERBAYCAN İlksel

2021.07.16 04:03:23 38.9097 25.9640 8.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel



2021.07.16 02:49:24 39.0418 27.9167 5.4 -.- 1.5 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA) İlksel

2021.07.16 02:45:01 36.4315 27.1980 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.16 02:27:19 41.2390 43.8797 5.3 -.- 1.9 -.- GURCISTAN İlksel

2021.07.16 02:12:05 37.1012 30.7175 18.7 -.- 1.7 -.- KIZILLI-KEPEZ (ANTALYA) İlksel

2021.07.16 00:01:08 37.8947 27.5712 5.5 -.- 2.1 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2021.07.16 00:00:30 40.2548 29.2483 8.1 -.- 1.8 -.- KARAHIDIR-GURSU (BURSA) İlksel

2021.07.15 21:28:29 36.4463 27.1578 11.1 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.15 18:35:25 37.9732 38.5305 9.3 -.- 1.6 -.- DILEKTEPE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2021.07.15 16:20:52 36.9970 35.9403 18.7 -.- 2.1 -.- ERENLER-CEYHAN (ADANA) İlksel

2021.07.15 16:16:55 36.2447 27.0893 4.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.15 15:45:46 36.1547 33.5552 0.0 -.- 0.8 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2021.07.15 15:35:48 37.0138 27.5262 3.1 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.07.15 15:00:54 38.5383 26.6372 29.1 -.- 2.0 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.15 14:47:54 39.0413 25.9163 7.1 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.15 14:09:02 37.2127 28.7098 14.7 -.- 1.9 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel

2021.07.15 13:37:49 36.8705 27.7143 11.8 -.- 2.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.07.15 12:30:38 38.3037 39.7385 5.0 -.- 2.2 -.- KAVURMAKUPU-ERGANI (DIYARBAKIR) İlksel

2021.07.15 12:06:44 37.1625 37.4143 0.0 -.- 1.7 -.- DULUK-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2021.07.15 11:51:30 37.2177 27.9793 5.1 -.- 1.5 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) İlksel