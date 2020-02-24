Son dakika: Denizli'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi! Denizli'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybederken, yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Tavas-Muğla kara yolu Medet Mahallesi çıkışında meydana gelen kazada sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile 48 L 4091 plakalı otomobil çarpıştı.
3 KİŞİ ÖLDÜ 2 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle taklalar atan otomobil orta refüje ters dönerek durabildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
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