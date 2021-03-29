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SON DAKİKA: Define avcılarına şok! Ormandaki kulübede kuyu açan 4 kişi suçüstü yakalandı

SON DAKİKA: Define avcılarına şok! Ormandaki kulübede kuyu açan 4 kişi suçüstü yakalandı
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Son dakika haberi! Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, ormanlık alanda bulunan kulübenin içerisinde define bulmak amacıyla kuyu kazan 4 kişi, suçüstü yakalandı.


Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, ormanlık alanda bulunan kulübenin içerisinde define bulmak amacıyla kuyu kazan 4 kişi, suçüstü yakalandı.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karamürsel Tepeköy Mahallesi'nde ormanlık alanda kulübe içerisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.



4 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Yapılan incelemelerin ardından kulübeye baskın yapan polis, kulübe içerisinde kurdukları vinç ile kuyu içerisine girerek ile altın arayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.




Yapılan aramalarda şahısların kullandıkları bir adet altın arama dedektörü ele geçirildi.






SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

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