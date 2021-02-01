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Son dakika: DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı Yalova'da düzenlenen operasyonla yakalandı

Son dakika: DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı Yalova'da düzenlenen operasyonla yakalandı
01.02.2021 12:39
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Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye suikastçısının Yalova'da düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye suikastçısının Yalova'da yakalanarak, tutuklandığını açıkladı. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ'a yönelik Yalova'da önemli bir operasyon yapıldığını belirterek, "DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı, yakalandı ve tutuklandı! Operasyon sona erdi. Emniyet terör, istihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DEAŞ'a, Yalova'da önemli bir operasyon yapıldı
DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı, yakalandı
ve tutuklandı!
Operasyon sona erdi

Emniyet Terör, İstihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz 👏🇹🇷

— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) February 1, 2021

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