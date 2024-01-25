Son dakika: DEAŞ'a 9 ilde eş zamanlı operasyon: 28 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
9️⃣ İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-46" operasyonlarında 2️⃣8️⃣ şüpheli yakalandı❗
Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz❗️
❌Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce Sakarya, Denizli, Ankara, Adana, Düzce, Bursa, Gaziantep, İstanbul ve Yalova'da düzenlenen "KAHRAMANLAR-46" Operasyonları kapsamında;
📌Sakarya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3️⃣ şahıs yakalandı.
📌Denizli'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2️⃣ şahıs yakalandı.
📌Ankara'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3️⃣ şahıs yakalandı.
📌Adana'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4️⃣ şahıs yakalandı.
📌Düzce'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şahıs yakalandı.
📌Bursa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5️⃣ şahıs yakalandı.
📌Gaziantep'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2️⃣ şahıs yakalandı.
📌İstanbul'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7️⃣ şahıs yakalandı.
📌Yalova'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şahıs yakalandı.
Operasyonlarda yapılan aramalarda çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin 🇹🇷
Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek