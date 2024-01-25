SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024, 08:24 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024, 08:29

Son dakika: DEAŞ'a 9 ilde eş zamanlı operasyon: 28 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ'a yönelik 9 ilde eş zamanlı düzenlenen KAHRAMANLAR-46 operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

9️⃣ İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-46" operasyonlarında 2️⃣8️⃣ şüpheli yakalandı❗

Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz❗️

❌Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce Sakarya, Denizli, Ankara, Adana, Düzce, Bursa, Gaziantep, İstanbul ve Yalova'da düzenlenen "KAHRAMANLAR-46" Operasyonları kapsamında;
📌Sakarya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3️⃣ şahıs yakalandı.
📌Denizli'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2️⃣ şahıs yakalandı.
📌Ankara'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3️⃣ şahıs yakalandı.
📌Adana'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4️⃣ şahıs yakalandı.
📌Düzce'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şahıs yakalandı.
📌Bursa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5️⃣ şahıs yakalandı.
📌Gaziantep'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2️⃣ şahıs yakalandı.
📌İstanbul'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7️⃣ şahıs yakalandı.
📌Yalova'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şahıs yakalandı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin 🇹🇷

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek

SIRADAKİ VİDEO
▶️ Bakan Kacır duyurdu! 'Uzay' kanunu için hazırlıklar başladı
24.01.2024Çarşamba
Polatlı Kaza Videosu: Ankara'da feci kaza! Aynı aileden biri çocuk 3 kişi can verdi... Görgü tanıkları olay anını anlattı
24.01.2024Çarşamba
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi kabul etti! İlk görüntüler!
24.01.2024Çarşamba
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Zehir tacirlerine 'Narkogüç-45' darbesi: 109 kilogram kokain ele geçirildi
24.01.2024Çarşamba
Esenler Üçyüzlü Metrosunda faciadan dönüldü: Vidalar fırladı! Yürüyen merdiven bir anda çöktü
24.01.2024Çarşamba
Bunlar da Var
SSK VE Bağ-Kur emeklileri dikkat! Kime ne kadar ek zam farkı verilecek? Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 02:42
▶️ Ne kadar ek zam farkı verilecek?
24.01.2024Çarşamba
Gönül Dağı 124. bölüm 2. fragmanı: Selma’ya kötülük yapacak! 00:52
Gönül Dağı 124. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
24.01.2024Çarşamba
▶️ Zam oranı yükseldi! Yeni emekli maaşları ne kadar oldu? 07:22
▶️ Zam oranı yükseldi! Yeni emekli maaşları ne kadar oldu?
24.01.2024Çarşamba
24 Ocak Müge Anlı İzle | Ali Diken olayında yeni gelişme! Cinayeti itirafı: ’’Öldürüp gömdüm’’ 06:39
▶️ Ali Diken olayında cinayeti itirafı: ''Öldürüp gömdüm''
24.01.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA