Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA! Darbe imalı bildiriye imza atan amirallerle ilgili flaş talep

SON DAKİKA! Darbe imalı bildiriye imza atan amirallerle ilgili flaş talep

SON DAKİKA! Darbe imalı bildiriye imza atan amirallerle ilgili flaş talep
08.04.2021 17:39
Ana Sayfa 02:24
İstanbul'da trafik kilit!...
Ana Sayfa 01:02
Şehit savcının ailesine...
Ana Sayfa 01:16
İYİ Partili vekil TBMM'de kaza...
Ana Sayfa 01:30
Sivas'ta akılalmaz görüntüler!...
Ana Sayfa 01:27
Koronayla mücadeleye tam not
Ana Sayfa 00:42
Kaynarca'dan Kurtlar Vadisi...
Ana Sayfa 00:43
Kırmızı kategoriye bir çizik...
Ana Sayfa 02:31
'Artık değişti' diyerek...
Ana Sayfa 00:29
Yunan'a kaçarken yakalandılar!
Ana Sayfa 03:39
Bilim Kurulu'nun gündemi...
Ana Sayfa 00:50
Gören şoke oldu! Korku filmi...
Ana Sayfa 02:37
İşten çıkarma yasağına yeni...

Son dakika haberine göre darbe imali bir bildiri yayınladıkları gerekçesiyle gözaltında bulunan emekli amirallerin sorgusunun devam etmesi için ek gözaltı süresi talep edildi.


Emekli 104 amiralin imzasını taşıyan 'Montrö bildirisi' ile ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında 10 emekli amiral gözaltına alınırken, 4 emekli amiral de ileri yaşları gerekçesiyle ifadeye çağrılmıştı. Gözaltında bulunan isimlerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor. Emniyet yetkililerinden alınan bilgilere göre ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda el konulan bilgisayar, tablet, USB bellek, hard disk gibi dijital materyallere ilişkin beklenen rapor ile HTS kayıtları soruşturma dosyasına gönderildi.

SAVCILIKTAN TALEP
Amirallerin sorgusunun sürmesi için gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılması için savcılık talepte bulundu.

Haber Videoları