SON DAKİKA: Darbe imalı bildiri yayınlayan 14 emekli amiral adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri...Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisi soruşturmasında emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. A Haber muhabiri Rüya Akkuş son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

Türkiye'yi eski Türkiye sanan ve demokratik yöntemlerle seçilmiş hükümete eski düşünceleriyle ayar vermeye çalışan bir grup amiral hesap veriyor. Sözde bildiride darbe iması yapan 104 amiralden 14'ü hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

14 AMİRAL ADLİYE'YE SEVK EDİLDİ

Emekli 104 amiralin "Montrö Bildirisi"ne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ, Ali Sadi Ünsal, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'ın Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Adliyesine getirildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan'da, bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö Bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında, 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı.

Şüphelilerden 10'unun gözaltı süresi 8 Nisan'da 4 gün uzatılmış, ifade vermeleri için tebligat yapılan 4 emekli amiral ise bugün Ankara Emniyet Müdürlüğüne gelmişti.