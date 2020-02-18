Son dakika: D-100'de feci kaza! Trafik kilitlendi /Video 18.02.2020 18:19

Son dakika haberine göre D-100 Karayolu'nun Büyükçekmece mevkisinde iki otomobil ve bir TIR'ın karıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, kaza nedeniyle D-100 Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 Karayolu'nun Büyükçekmece mevkisinde iki otomobil ve bir TIR'ın karıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, kaza nedeniyle D-100 Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.