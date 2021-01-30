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SON DAKİKA: Çin'e yapılan bor ihracatında ilk tren Sivas'a ulaştı

SON DAKİKA: Çin'e yapılan bor ihracatında ilk tren Sivas'a ulaştı
30.01.2021 07:46
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Son dakika haberine göre, Türkiye'den Çin'e yapılan bor ihracatı için Ankara'dan yola çıkan ilk tren Sivas'a ulaştı. Tren, lokomotif değişikliğinin ardından yoluna devam etti.


Türkiye'den Çin'e yapılan bor ihracatı için Ankara'dan yola çıkan ilk tren saat 06.00 sıralarında Sivas'ın Ulaş İlçesi'ndeki Bostankaya Garı'na geldi. Tren, 20 dakikalık molanın ardından yoluna devam etti.


Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden Çin'e ihraç edilecek bor madeni, 42 konteynerden oluşuyor.



ÇİN'İN Xİ'AN ŞEHRİNE ULAŞACAK
Tren, Türkiye'de Ankara-Sivas-Kars güzergahı üzerinden, dış ülkelerde ise Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi ve Kazakistan üzerinden Çin'in Xi'an şehrine ulaşacak.

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