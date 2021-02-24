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SON DAKİKA: CHP'li Özgür Özel'den skandal Gara açıklaması: Esas mesele vatandaşları kimin öldürdüğü değil

SON DAKİKA: CHP'li Özgür Özel'den skandal Gara açıklaması: Esas mesele vatandaşları kimin öldürdüğü değil
24.02.2021 06:48
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Son dakika haberi! CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel katıldığı canlı yayında Gara operasyonuna ilişkin skandal açıklamalarda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamalarına inandıklarını ifade eden Özel, terör örgütü PKK'nın vatandaşları katletmesine sessiz kalarak, hükümeti eleştirdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gara'da vatandaşları kimin öldürdüğünün önemli olmadığını ifade etti. Özel, 'Gara'da esas mesele vatandaşları kimin öldürdüğü değil, bu evlatlarımızın nasıl yaşatılabileceği' dedi.


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