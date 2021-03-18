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Son dakika: CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gazi yakınından sert tepki: Burası Buldan ile ağaç diktiğin park değil!

Son dakika: CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gazi yakınından sert tepki: Burası Buldan ile ağaç diktiğin park değil!
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Gara şehitlerinin hemen ardından 8 Mart’ta PKK’nın siyasi örgütü HDP’nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile fidan diken Ekrem İmamoğlu’na tepkiler dinmiyor. Gelen son dakika haberine göre Edirnekapı Şehitliği'ne düzenlenen Çanakkale Şehitleri'ni anma töreninde gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Gazi yakını, "Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" dedi. İmamoğlu’nun cevabı ise çileden çıkardı.


Edirnekapı Şehitliği'ne düzenlenen Çanakkale Şehitleri'ni anma töreninde gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

"Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" diyen gazi yakınına İmamoğlu "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun" diye yanıt verdi.

Edirnekapı Şehitliği'nde Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

Törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şehit mezarlarını ziyaret ederken, gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişinin tepkisiyle karşılaştı.

"Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" diye bağıran gazi yakınına İmamoğlu "Sonra konuşuruz. Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun" diye yanıt verdi.

Gazi yakını olduğunu söyleyen kişi güvenlik görevlilerince alandan uzaklaştırıldı.

"SENİ ARAŞTIRIR BULURUM"
İmamoğlu da "Seni araştırır bulurum ben merak etme" diye konuştu. Protesto sırasında mezarlara karanfil koymaya devam eden Vali Ali Yerlikaya'nın, "Burası onun yeri değil" dediği duyuldu.

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