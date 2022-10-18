Kendilerini işçilerin sesi olarak adlandıran CHP’nin yönettiği belediyelerden grev haberleri gelmeye devam ediyor. Avcılar Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumsuzlukla sonuçlandı. Grev kararı alınmasının üzerine yüzlerce işçi, Avcılar Belediyesi önünde toplanarak protesto gerçekleştirdi. Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul “Arkadaşlarımıza greve çıkmayın diye telkin değil tehditte bulunuyorlar” ifadelerini kullandı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş o noktadan detayları aktardı.