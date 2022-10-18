Haberler Haber Videoları Son dakika: CHP'li Avcılar Belediyesi'nde işçiler kazan kaldırdı! İşçilere greve çıkmayın diye tehdit!

Son dakika: CHP'li Avcılar Belediyesi'nde işçiler kazan kaldırdı! İşçilere greve çıkmayın diye tehdit!

Son dakika: CHP'li Avcılar Belediyesi'nde işçiler kazan kaldırdı! İşçilere greve çıkmayın diye tehdit!
18.10.2022 13:09

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Kendilerini işçilerin sesi olarak adlandıran CHP’nin yönettiği belediyelerden grev haberleri gelmeye devam ediyor. Avcılar Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumsuzlukla sonuçlandı. Grev kararı alınmasının üzerine yüzlerce işçi, Avcılar Belediyesi önünde toplanarak protesto gerçekleştirdi. Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul “Arkadaşlarımıza greve çıkmayın diye telkin değil tehditte bulunuyorlar” ifadelerini kullandı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş o noktadan detayları aktardı.

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