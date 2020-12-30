SON DAKİKA: CHP'den terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'a skandal ziyaret

Son dakika haberi! Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'nun CHP’li üyeleri Ali Haydar Hakverdi ve Sevda Erdan Kılıç, terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı 'serbest bırakılsın' kararı sonrası, Cumhuriyet Halk Partisi, Demirtaş'ın tahliye edilmesi için peş peşe çağrıda bulunmuştu.









CHP'li vekiller Hakverdi ve Kılıç gittiBu gelişmelerin ardından CHP heyeti, Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. Demirtaş'ı ziyarete giden isimler arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'nun CHP'li üyeleri, milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi ve Sevda Erdan Kılıç bulunuyor.





CHP VE İYİ PARTİ'DEN SKANDAL 'SELAHATTİN DEMİRTAŞ' ÇAĞRISI

Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi için yapılan çağrılara İYİ Parti ve CHP'den destek geldi.









AİHM'in terör tutuklusu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili verdiği tahliye kararı konusunda, "Hadi uygulamayın da bakın başınıza neler geliyor." diye tehditler savuran CHP'li İstanbul milletvekili Turan Aydoğan'a AK Parti ve MHP'den sert tepki geldi.











CHP'li Turan Aydoğan tehditler savurdu. AK Parti ve MHP'liler tepki gösterdi. TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon bir kez daha yükseldi.



Genel Kurul'da kitle imha silahları ile ilgili kanun teklifi görüşülüyordu. CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan, AİHM'in "Demirtaş tahliye edilsin" kararı üzerinden hükümeti adeta tehdit etti.









AK PARTİ VE MHP'DEN TEPKİ

Aydoğan'ın skandal sözleri Genel Kurul'da tansiyonu bir anda yükseltti. AK Parti ve MHP'den tepki geldi. CHP'li Aydoğan'ın provokatif üslubuna Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç de tepki gösterdi. Aydoğan süresi bitmesine rağmen yerine geçmeyince Meclis Başkan Vekili Bilgiç uyarısını yineledi.











İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ise, "Türk mahkemelerinin üzerine böyle bir leke düşmemelidir. Böyle bir şeyi hak etmiyoruz. Dolayısıyla mahkemelerin kararlarına saygı duymak lazım. Türklerin en şöhretli tarafları, adil mahkemeler olduğu gerçeğini dünyaya gösterebildikleri zamanlardır" dedi.



TERÖRÜN SİYASİ AYAĞA HDP ÇAĞRI YAPMIŞTI

AİHM'nin terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş ile ilgili verdiği kararın ardından, HDP, muhalefet partilerine çağrıda bulunarak "Demirtaş'ın serbest bırakılması için birlik olalım" demişti.

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